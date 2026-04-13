Президент Турции Эрдоган пригрозил Израилю войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам политика, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Он призвал помешать Израилю сделать это с Палестиной. «Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган.

В ответ министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал президента Турции «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.

Ранее в Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок.

До этого Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.