22:12, 13 апреля 2026

Президент Турции Эрдоган пригрозил Израилю войной
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам политика, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Он призвал помешать Израилю сделать это с Палестиной. «Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган.

В ответ министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал президента Турции «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.

Ранее в Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок.

До этого Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.

