Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 11 марта 2026Мир

В Израиле допустили конфронтацию с Турцией после Ирана

Экс-премьер Израиля предрек столкновение с Турцией из-за исламского альянса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил о возможности будущей конфронтации республики с Турцией. Об этом сообщает Clash Report в своем аккаунте социальной сети X.

По его словам, причиной может стать формирование Анкарой регионального исламского альянса. «Израиль ответит, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности», — предупредил политик.

Беннетт считает, что после урегулирования ситуации с Ираном следующим вызовом для еврейского государства может стать турецкая активность на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что власти Израиля рассчитывают, что США будут дольше вовлечены в конфликт против Ирана. По данным источника, израильское руководство ведет военную операцию, осознавая, что поддержка США может закончиться в любой момент. При этом Тель-Авив хотел бы получить больше времени для военных действий против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Стало известно о ведении ВСУ документов на иностранных языках

    Самолеты массово перестали летать на юг России

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok