В Израиле допустили конфронтацию с Турцией после Ирана

Экс-премьер Израиля предрек столкновение с Турцией из-за исламского альянса

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил о возможности будущей конфронтации республики с Турцией. Об этом сообщает Clash Report в своем аккаунте социальной сети X.

По его словам, причиной может стать формирование Анкарой регионального исламского альянса. «Израиль ответит, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности», — предупредил политик.

Беннетт считает, что после урегулирования ситуации с Ираном следующим вызовом для еврейского государства может стать турецкая активность на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что власти Израиля рассчитывают, что США будут дольше вовлечены в конфликт против Ирана. По данным источника, израильское руководство ведет военную операцию, осознавая, что поддержка США может закончиться в любой момент. При этом Тель-Авив хотел бы получить больше времени для военных действий против Ирана.