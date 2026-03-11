В Израиле раскрыли ожидания от США в конфликте с Ираном

WSJ: Израиль надеется, что США будут вовлечены в конфликт с Ираном дольше

Власти Израиля рассчитывают, что США будут дольше вовлечены в конфликт против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Мечта Биби [премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху] и, думаю, мечта Израиля на протяжении десятилетий — это совместная война за свержение Исламской Республики. Но полагаться на [президента США Дональда Трампа] в чем-либо всегда сомнительно», — отметил бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих.

По данным источника газеты, израильское руководство ведет военную операцию, осознавая, что поддержка США может закончиться в любой момент. При этом Тель-Авив хотел бы получить больше времени для военных действий против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент», — отметил политик.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.