Песков обозначил роль Путина в конфликте на Ближнем Востоке

Песков: Путин передаст Ирану озабоченность лидеров БВ ударами по их странам

Президент России Владимир Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктурам стран региона. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — ответил пресс-секретарь на вопрос, можно ли считать, что российский лидер выполняет роль посредника в конфликте.

Также Песков подчеркнул, что президент России прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Он добавил, что в течение дня у Путина планируется еще один международный разговор.

