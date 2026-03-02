Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает Кремль.

«В ходе телефонного разговора (...) подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Стороны обменялись мнениями по происходящей ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

До этого Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Позже Эр-Рияд сообщил, что может дать военный ответ на атаки со стороны Тегерана.