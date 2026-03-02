Путин поговорил с лидером попавшей под огонь страны в Персидском заливе

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями», — отметили в Кремле.

Уточняется, что оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения боевых действий, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля.

Ранее Иран объявил об уничтожении базы США в Бахрейне. Кроме того, сообщалось, что иранские удары также пришлись по штабу Пятого флота США в Манаме в Бахрейне.