16:55, 2 марта 2026

Путин поговорил с лидером попавшей под огонь страны в Персидском заливе

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями», — отметили в Кремле.

Уточняется, что оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения боевых действий, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля.

Ранее Иран объявил об уничтожении базы США в Бахрейне. Кроме того, сообщалось, что иранские удары также пришлись по штабу Пятого флота США в Манаме в Бахрейне.

