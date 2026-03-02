Детали иранских ударов по объектам США на Ближнем Востоке раскрыли

NYT: Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Детали иранской атаки раскрыла газета The New York Times (NYT) по итогам анализа имеющихся спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных.

В частности, удары пришлись по штабу Пятого флота США в Манаме в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае, используемом американцами.

Издание отмечает, что не располагает данными о потерях среди американцев, но официальные власти сообщали, что удары унесли жизни трех военнослужащих.

Ранее Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.