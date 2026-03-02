Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Мир
10:47, 2 марта 2026Мир

Детали иранских ударов по объектам США на Ближнем Востоке раскрыли

NYT: Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Детали иранской атаки раскрыла газета The New York Times (NYT) по итогам анализа имеющихся спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных.

В частности, удары пришлись по штабу Пятого флота США в Манаме в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае, используемом американцами.

Издание отмечает, что не располагает данными о потерях среди американцев, но официальные власти сообщали, что удары унесли жизни трех военнослужащих.

Ранее Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

