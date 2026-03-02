Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 2 марта 2026Мир

Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

9 канал: Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает израильский 9 канал со ссылкой на AFP.

«Эр-Рияд может ответить военными действиями на скоординированную атаку Ирана на саудовские нефтяные объекты», — сообщил источник, близкий к правительству Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.

В министерстве энергетики страны отметили, что объект получил незначительные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Названа истинная причина протечек панорамного люка

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok