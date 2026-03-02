Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

9 канал: Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки Ирана

Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает израильский 9 канал со ссылкой на AFP.

«Эр-Рияд может ответить военными действиями на скоординированную атаку Ирана на саудовские нефтяные объекты», — сообщил источник, близкий к правительству Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.

В министерстве энергетики страны отметили, что объект получил незначительные повреждения.