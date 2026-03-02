Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 2 марта 2026Мир

Путин обсудил атаки на Иран с иностранным лидером

Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Аль Тани
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры России и Катара обсудили «острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана». Путин в разговоре с Аль Тани отметил, что российская сторона считает атаки на Иран вопиющим нарушением международного права, которое «привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа».

«Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации. Подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом», — подчеркнули в Кремле.

Ранее Путин провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok