Путин обсудил атаки на Иран с иностранным лидером

Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Аль Тани

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры России и Катара обсудили «острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана». Путин в разговоре с Аль Тани отметил, что российская сторона считает атаки на Иран вопиющим нарушением международного права, которое «привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа».

«Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации. Подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом», — подчеркнули в Кремле.

Ранее Путин провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.