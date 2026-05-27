Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 27 мая 2026Россия

Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

Развожаев: При ударе ВСУ по Севастополю повреждены 30 домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Михаила Развожаева

В Севастополе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow и беспилотниками зафиксированы повреждения 30 домов — 16 многоквартирных и 14 частных. О возросших масштабах последствий сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, в муниципальные комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. «Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на Ластовой, 7: в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, поврежден фасад», — рассказал чиновник.

Кроме того, зафиксированы точечные повреждения многоквартирных домов на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте. Частные дома пострадали в СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», а также на улицах Корабельной и Ластовой, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. Также поврежден магазин музыкальных инструментов «Орфей».

Ранее Развожаев сообщил о двух пострадавших в результате удара ВСУ. По его словам, у женщины с улицы Гоголя выявили травму глаза, у мужчины — перелом и закрытую черепно-мозговую травму.

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow в ночь на 27 мая. По словам губернатора, главной целью налета было здание Южного управления Центрального банка, в которое попал один из снарядов. Он считает, что таким образом Украина пыталась дестабилизировать городскую финансовую систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok