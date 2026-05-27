Ракета ВСУ попала в здание ЦБ в Севастополе. Губернатор объяснил, почему Киев бил именно туда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 мая атаковали Севастополь при помощи двух десятков дронов и крылатых ракет. Атака длилась всю ночь. Губернатор Михаил Развожаев показал кадры последствий удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу и объяснил цель украинской атаки.

Так, здание Южного управления Центробанка (ЦБ) России, попавшее под ракетный удар, получило серьезные повреждения. Атака пришлась на четвертый этаж, в здании выбило окна, повреждена крыша. В момент атаки там находились четыре человека, они не пострадали благодаря окнам, оклеенным бронепленкой.

На парковке возле здания ЦБ пострадали машины: в них выбиты стекла. Пострадали и жилые дома, которые находятся рядом.

Городские службы начали уборку стекол вокруг здания Центробанка.

На Ластовой площади ударной волной зацепило восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждены фасад, окна и балконы.

Серьезно пострадал соседний дом на улице Ластовая площадь, 7. Договорились, что УК приведет в порядок фасад и окна. Для фиксации повреждений внутри квартир людям надо обращаться в муниципальную комиссию Михаил Развожаев губернатор Севастополя

На улице Гоголя ракета попала в неиспользуемое пустое здание. Соседние многоквартирные дома пострадали от взрывной волны, в них выбиты окна.

Названо число пострадавших при атаке на Севастополь

При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow пострадали двое. Речь о пожилом мужчине и женщине. У женщины зафиксировали травму глаза, у мужчины — перелом и закрытую черепно-мозговую травму. Они находились на улице Гоголя.

Чем ВСУ атаковали Севастополь?

По словам Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были уничтожены более 20 беспилотников, а две ракеты попали в здания.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили три ракеты Storm Shadow. Также отмечается, что над Россией удалось уничтожить 285 украинских беспилотников самолетного типа.

Откуда выпустили ракеты?

Самолеты ВСУ, которые нанесли удар по Севастополю ракетами Storm Shadow, могли взлететь с аэродрома Школьный в Одесской области. Запуск могли осуществить самолеты Су-24, F-16 или Mirage 2000.

«Они взлетают, вероятно, с аэродрома Школьный под Одессой или каких-то других близлежащих. Выходят, стреляют на предельной максимальной дальности и уходят», — считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Атаковавшие город дроны, предположил он, могли запускаться из Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Вероятен сценарий и с запуском дронов с проходящих судов, идущих через нейтральные воды в Одессу.

Названа цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю

ВСУ атаковали здание Южного управления ЦБ в Севастополе, чтобы дестабилизировать городскую финансовую систему. Цель удара украинских военных назвал губернатор Михаил Развожаев.

Очевидно, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло, — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Стала известна реакция в парламенте России

Российский сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что атака ВСУ на Севастополь — неприкрытый государственный терроризм. Она обратила внимание на то, что целями ударов становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

По мнению сенатора, противник пытается запугать севастопольцев, но ему это не удастся. «Севастополь — это город-герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», — заверила парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Колесник, в свою очередь, напомнил, что Севастополь имеет особое значение для России как город воинской славы и символ Черноморского флота.

«Украина с помощью английских операторов нанесла удар по славе Черноморского флота России, который известен со времен Федора Ушакова и князя Григория Потемкина. Для нас это абсолютно исторический российский регион, овеянный боевой славой», — сказал он. Депутат также назвал действия Киева террористическими.

