Отказ от параллельного импорта некоторых компьютеров назвали нестрашным

Глава Совета ТПП: В обновлении списка параллельного импорта нет ничего страшного

Вступление в силу решения об исключении из перечня товаров для параллельного импорта некоторых позиций компьютерной техники не станет проблемой для обычных покупателей, поскольку «буквально единицы» наименований этой продукции присутствует в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Об этом рассказал глава Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Николай Комлев, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Если нет правообладателей, которые в этой базе ТРОИС, то таможня не может их останавливать. Поэтому ничего страшного. Большинство компьютеров как ввозились, так и будут ввозиться», — объяснил специалист. С его точки зрения «для потребителей, для обывателей» и вовсе почти ничего не изменится.

«Если вы не являетесь фанатом, а вам нужно просто для игры современный мощный компьютер или для работы дома, то вы всегда найдете какой-то аналог, конкурентоспособный по ценам и так далее», — поделился представитель ТПП.

Как писали «Ведомости», из списка товаров для параллельного импорта теперь исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и отдельные пункты из линеек Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba.

В Минпромторорге ранее отмечали, что принятые меры поспособствуют развитию отечественной радиоэлектронной промышленности за счет повышения спроса на ее продукцию.