Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 27 мая 2026Экономика

Отказ от параллельного импорта некоторых компьютеров назвали нестрашным

Глава Совета ТПП: В обновлении списка параллельного импорта нет ничего страшного
Дмитрий Воронин

Фото: Charles Platiau / Reuters

Вступление в силу решения об исключении из перечня товаров для параллельного импорта некоторых позиций компьютерной техники не станет проблемой для обычных покупателей, поскольку «буквально единицы» наименований этой продукции присутствует в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Об этом рассказал глава Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Николай Комлев, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Если нет правообладателей, которые в этой базе ТРОИС, то таможня не может их останавливать. Поэтому ничего страшного. Большинство компьютеров как ввозились, так и будут ввозиться», — объяснил специалист. С его точки зрения «для потребителей, для обывателей» и вовсе почти ничего не изменится.

«Если вы не являетесь фанатом, а вам нужно просто для игры современный мощный компьютер или для работы дома, то вы всегда найдете какой-то аналог, конкурентоспособный по ценам и так далее», — поделился представитель ТПП.

Как писали «Ведомости», из списка товаров для параллельного импорта теперь исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и отдельные пункты из линеек Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba.

В Минпромторорге ранее отмечали, что принятые меры поспособствуют развитию отечественной радиоэлектронной промышленности за счет повышения спроса на ее продукцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok