Стал известен срок накопления на квартиру в Москве

На покупку жилья в Москве придется откладывать десять лет

На квартиру в Москве у среднестатистического покупателя уходит вся зарплата за десять лет. Это показало исследование федерального портала «Мир квартир».

В среднем по стране, чтобы накопить на квартиру в старом фонде без привлечения заемных средств, покупателю необходимо откладывать 4,9 года. При расчетах аналитики брали за основу квартиру стоимостью 6,1 миллиона рублей и зарплату в размере 103,9 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье, по результатам исследования, средний срок накоплений составляет 5,8 года, петербуржцу придется копить примерно 8,5 года.

Помимо москвичей, долго придется копить жителям Дагестана — на то, чтобы скопить необходимую сумму, у них уходит около 13 лет. В Ингушетии требуется 11,1 года, на Алтае — 9,9 года. В Карачаево-Черкесии средний срок накоплений составляет 8,9 года, в Чечне — 9,3 года, в Ставрополье — 8,8 года. В Севастополе на то, чтобы скопить на квартиру, потребуется 12,6 года, в Крыму — 11 лет. При этом довольно быстро накопить на жилье могут жители Чукотки — благодаря высоким зарплатам у них на это уходит всего 2,9 года. Аналогичные показатели у жителей Мурманской области.

Как показывает статистика, в 2025 году только каждый четвертый россиянин мог откладывать деньги с зарплаты регулярно. 45 процентов граждан не делали сбережений вовсе. Главной целью накоплений, по признанию респондентов, являлась финансовая подушка безопасности.