Почти половина россиян не смогла копить в 2025 году

Почта Банк: В 2025 году 45 процентов россиян не делали сбережений

В 2025 году 45 процентов жителей России не делали сбережений. Это показал опрос, проведенный Почта Банком. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Регулярно откладывал деньги только каждый четвертый россиянин. У 32 процентов скапливать те или иные суммы получалось время от времени. Среди сберегавших больше всего оказалось тех, кто скопил до 100 тысяч рублей. Их доля оценивается в 38 процентов. Кроме того, 22 процента пришлось на долю тех, кто сумел аккумулировать от 100 до 200 тысяч, и 20 процентов — на тех, чьи сбережения дошли и превысили полмиллиона рублей.

Отвечая на вопрос о главной цели сбережений, 45 процентов респондентов признались, что хотели бы обзавестись финансовой подушкой безопасности. Также 11 процентов копили на отпуск, девять процентов — на приобретение квартиры, восемь — на ремонт и четыре процента — на автомобиль. На свадьбу и образование копили три и два процента опрошенных соответственно. При этом 18 процентов копили, не ставя перед собой какую-то конкретную цель.

В конце октября сообщалось, что 41 процент россиян откладывают деньги каждый месяц, а 39 процентов — только если остаются средства.