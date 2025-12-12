Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 12 декабря 2025Экономика

Почти половина россиян не смогла копить в 2025 году

Почта Банк: В 2025 году 45 процентов россиян не делали сбережений
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году 45 процентов жителей России не делали сбережений. Это показал опрос, проведенный Почта Банком. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Регулярно откладывал деньги только каждый четвертый россиянин. У 32 процентов скапливать те или иные суммы получалось время от времени. Среди сберегавших больше всего оказалось тех, кто скопил до 100 тысяч рублей. Их доля оценивается в 38 процентов. Кроме того, 22 процента пришлось на долю тех, кто сумел аккумулировать от 100 до 200 тысяч, и 20 процентов — на тех, чьи сбережения дошли и превысили полмиллиона рублей.

Отвечая на вопрос о главной цели сбережений, 45 процентов респондентов признались, что хотели бы обзавестись финансовой подушкой безопасности. Также 11 процентов копили на отпуск, девять процентов — на приобретение квартиры, восемь — на ремонт и четыре процента — на автомобиль. На свадьбу и образование копили три и два процента опрошенных соответственно. При этом 18 процентов копили, не ставя перед собой какую-то конкретную цель.

В конце октября сообщалось, что 41 процент россиян откладывают деньги каждый месяц, а 39 процентов — только если остаются средства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok