Скончался один из участников эвакуации пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса

ВОЗ: Умер сотрудник гвардии Испании, эвакуировавший пассажиров лайнера Hondius

Скончался один из участников эвакуации пассажиров лайнера Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

Сотрудник Гражданской гвардии Испании умер от сердечного приступа вечером 10 мая, реанимационные мероприятия экстренных служб не увенчались результатом.

Мужчина участвовал в операции испанских властей в координации с ВОЗ для безопасной эвакуации пассажиров судна из порта Тенерифе в аэропорт для возвращения на родину.

Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. По ее словам, всех, кто был на лайнере, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. Известно, что 14 граждан Испании, доставленных с Hondius в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо.

