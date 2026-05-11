Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 11 мая 2026Россия

Скончался один из участников эвакуации пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса

ВОЗ: Умер сотрудник гвардии Испании, эвакуировавший пассажиров лайнера Hondius

Фото: Unsplash.com

Скончался один из участников эвакуации пассажиров лайнера Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

Сотрудник Гражданской гвардии Испании умер от сердечного приступа вечером 10 мая, реанимационные мероприятия экстренных служб не увенчались результатом.

Мужчина участвовал в операции испанских властей в координации с ВОЗ для безопасной эвакуации пассажиров судна из порта Тенерифе в аэропорт для возвращения на родину.

Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. По ее словам, всех, кто был на лайнере, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. Известно, что 14 граждан Испании, доставленных с Hondius в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

    Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

    В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

    На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

    Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его согласии отдать Донбасс в 2022 году

    Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

    Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

    ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok