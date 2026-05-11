Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 11 мая 2026Мир

В Греции начали расследование из-за обнаружения похожего на дрон ВСУ безэкипажного катера

Герапетритис: Греция сообщил ЕС об обнаружении катера, похожего на дрон ВСУ

Фото: Unsplash.com

В Греции начали расследование из-за обнаружения предположительно украинского морского дрона, об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис, его слова приводится на сайте ведомства.

Греция также сообщит Европейскому союзу об обнаружении безэкипажного катера, похожего на морской дрон ВСУ, сказал министр.

«Генеральный штаб проводит расследование. После получения необходимых технических характеристик правительство предпримет соответствующие шаги», — подчеркнул он.

Судно, идентифицированное предположительно как украинский морской дрон Magura V3, обнаружили у берегов греческого острова Лефкас 7 мая. Как утверждается, на борту беспилотного судна были обнаружены детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Греческие власти рассматривают несколько версий назначения дрона, по одной из которых он мог использоваться в целях незаконного оборота наркотиков. Согласно другой версии, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского теневого флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

    Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

    В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

    На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

    Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его согласии отдать Донбасс в 2022 году

    Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

    Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

    ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok