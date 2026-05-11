В Греции начали расследование из-за обнаружения похожего на дрон ВСУ безэкипажного катера

Герапетритис: Греция сообщил ЕС об обнаружении катера, похожего на дрон ВСУ

В Греции начали расследование из-за обнаружения предположительно украинского морского дрона, об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис, его слова приводится на сайте ведомства.

Греция также сообщит Европейскому союзу об обнаружении безэкипажного катера, похожего на морской дрон ВСУ, сказал министр.

«Генеральный штаб проводит расследование. После получения необходимых технических характеристик правительство предпримет соответствующие шаги», — подчеркнул он.

Судно, идентифицированное предположительно как украинский морской дрон Magura V3, обнаружили у берегов греческого острова Лефкас 7 мая. Как утверждается, на борту беспилотного судна были обнаружены детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Греческие власти рассматривают несколько версий назначения дрона, по одной из которых он мог использоваться в целях незаконного оборота наркотиков. Согласно другой версии, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского теневого флота.