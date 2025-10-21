Бережливых россиян подсчитали

Почта Банк: Меньше половины россиян откладывают деньги каждый месяц

В России 41 процент граждан откладывают деньги каждый месяц, а 39 процентов — только если остаются средства. Это показал опрос, проведенный Почта Банком. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 20 процентов респондентов сказали, что поступают таким образом или редко, или вообще никогда.

В списке причин, помогающих россиянам экономить, 39 процентов назвали отказ от импульсивных покупок, а 37 процентов — финансовые цели и планы. Кроме того, 25 процентов рассказали, что участвуют в акциях, а 23 процента ведут учет расходов. В то же время 21 процент констатировали, что ничто не помогает им экономить.

Также оказалось, что 38 процентов россиян копят на «подушку безопасности», а 22 процента откладывают на покупку квартиры или автомобиля. На ремонт сберегают восемь, на свадьбу и обучение — по четыре процента.

Большинство опрошенных назвали себя бережливыми людьми. Так, 57 процентов ответили на соответствующий вопрос «в целом — да, но бывают исключения», а 22 процента сказали, что стараются планировать расходы. Но 21 процент констатировали, что тратят деньги «как придется».

По словам заместителя главы Минфина России Алексея Моисеева, в настоящее время наиболее выгодными способами сохранить сбережения представляются краткосрочные рублевые вклады и вложения в золото.