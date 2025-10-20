Экономика
12:58, 20 октября 2025Экономика

Россиянам назвали два главных способа сохранить сбережения

Замглавы Минфина Моисеев: Хранить сбережения лучше в рублевых вкладах и золоте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

В настоящее время наиболее выгодными способами сохранить сбережения представляются краткосрочные рублевые вклады и вложения в золото. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства финансов (Минфина) России Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Для краткосрочных целей подойдут рублевые вклады, а для долгосрочных лучшим вариантом станет вложение в золото, биржевые котировки которого продолжают стремительно расти. Однако россиянам не стоит разбрасываться ценным активом и пытаться торговать золотом каждый день. Неизвестно, как долго продлится наблюдаемый на глобальном рынке рост. Кроме того, транзакционные издержки и лишние убытки будут выше в случае поспешной продажи, резюмировал Моисеев.

Банковские вклады еще долго будут для граждан наиболее выгодным инструментом сохранения и увеличения сбережений, утверждал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Доходность по таким финансовым продуктам продолжит оставаться весомой до тех пор, пока ключевая ставка не станет однозначной. До этого еще далеко, констатировал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Согласно его ожиданиям, в следующем году ставка останется выше 10 процентов.

Что касается золота, то эксперты не советуют россиянам бросаться скупать ценный актив на фоне стремительного роста биржевых цен. Законы глобального золотого рынка, пояснял глава Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, плохо связаны с экономикой. На этом фоне краткосрочные вложения в этот драгметалл представляются непредсказуемыми — можно как получить ощутимую выгоду с продажи, так и прогадать. Схожего мнения придерживается инвестбанкир Евгений Коган. Единственным приемлемым вариантом он назвал покупку золота на срок от трех до пяти лет.

    Все новости