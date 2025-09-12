Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

Банк России снизил ключевую ставку до 17 процентов

По итогам заседания в пятницу, 12 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых.

В регуляторе объяснили решение смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) постепенно ввиду сохранения напряженности на рынке труда, неоднородной динамики по компонентам потребительской корзины, а также возобновившегося роста кредитования. Еще одной причиной стало сохранение ожиданий роста цен среди граждан.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

«В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — объяснили в ЦБ, уточнив, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляционных ожиданий и устойчивости замедления инфляции.

Центробанк снизил ключевую ставку третий раз подряд

Большую часть первой половины 2025 года совет директоров ЦБ держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. Постепенно смягчать показатель начали летом: сперва руководство приняло решение понизить планку на один процентный пункт, а в конце июля — еще на два. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП представители Банка России по-прежнему называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевым четырем процентам. В то же время эксперты отмечали, что реальная ставка (номинальный размер минус инфляция) фактически не изменилась, таким образом, жесткость денежно-кредитных условий и стоимость заемных денег сохранились.

Чтобы и дальше продолжать снижать ключевую ставку, необходим взвешенный федеральный бюджет, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, текущая ситуация в госэкономике — итог повышенного бюджетного импульса в предыдущие годы. Чтобы снова не привести к такой ситуации, нужно сбалансировать проект финансового плана, так можно будет рассчитывать на более мягкую ДКП.

4 процента — уровень инфляции в России, к которому стремится Центробанк

Также глава Минфина напомнил, что в федеральном бюджете на 2025 год изначально учитывалась среднегодовая ключевая ставка 18,5 процента. Позже прогноз повысили до 20,5 процента. Если регулятор продолжит политику смягчения ДКП, это позволит сократить траты казны.

Решение ЦБ не стало сюрпризом для аналитиков

Большинство экспертов в финансовых кругах ожидало, что на фоне замедления экономики и постепенного сокращения темпов инфляции ЦБ снизит ставку. Кто-то считал, что регулятор решительно снизит показатель сразу до 16 процентов, но часть из них склонялась к взвешенному и постепенному процессу.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Так, например, экономист Юрий Твердохлеб предупредил, что значительное уменьшение ключевой ставки было бы чревато серьезными, подчас труднопредсказуемыми результатами.

«В дальнейшем Центральный банк будет снижать ключевую ставку, чтобы создать условия для стимулирования кредитования и сделать займы более доступными», — подытожил Твердохлеб.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов напомнил, что хотя ЦБ и скорректировал прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 18,8-19,6 процента с более высоких уровней, «он не подразумевает сильных снижений», а наблюдающееся снижение цен «все-таки является разовым сезонным фактором».

Смягчения ставки давно просил бизнес

На смягчении ДКП настаивали представители промышленности бизнеса, которым дорого обходились заемные средства и обслуживание ранее оформленных займов. Глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов подчеркнул, что отечественным аграриям нужны средства для закупки оборудования и инвестиционных проектов, без которых им не удастся нарастить производство.

В свою очередь председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России оживет лишь в случае, если ключевая ставка опустится до 12 процентов или ниже. В настоящее время она продолжает находиться в фазе охлаждения, и промедление ЦБ чревато затяжной стагнацией, после которой восстановить рост будет гораздо сложнее.

Герман Греф Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Член правления банковской группы ТКБ Татьяна Сатина призвала банк России «дать вздохнуть» отечественному бизнесу. По ее словам, затяжной период жесткой ДКП Центробанка (ЦБ) стал непростым временем для отечественного бизнеса на фоне увеличения финансовой нагрузки и издержек. Снижение ключевой ставки позволит компаниям более оптимистично смотреть в будущее, полагает Сатина.

Власти призывали не ждать резкого снижения ставки

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк России борется с инфляцией и пытается вернуться к инфляции в четыре процента. Финансовые власти ведут себя профессионально и принимают необходимые меры для стабилизации экономики — резкое снижение ключевой ставки в стране приведет к резкому росту цен, предупредил он.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — обрисовал глава государства последствия такого шага.

Заместитель руководителя пресс-службы Банка России Елена Федорова, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин (слева направо) Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что руководство ЦБ может продолжить взятый в начале лета курс на ослабление ДКП и понизить ключевую ставку еще на несколько процентных пунктов. Однако действия совета директоров, а также темпы, которыми он будет смягчать ДКП, будут зависеть от темпов замедления годовой инфляции в России. При сохранении нынешних условий ключевая ставка к концу декабря может опуститься до 15 процентов. Если же темпы роста потребительских цен будут стремительно снижаться, совет директоров регулятора сможет задуматься о более решительных действиях.

Согласно прогнозам самого Центробанка, в случае реализации дезинфляционного сценария ДКП смягчат до отметок 10,5-11,5 процента уже в 2026 году. В случае исполнения проинфляционного сценария, ставку могут опустить до 14-16 процентов в 2026 году, до 10,5-11,5 процента в 2027 году и до 8,5-9,5 процента в 2028 году. Если исполнится самый негативный прогноз, в следующем году ставку могут удерживать на уровне 16-18 процентов. До уровня в 10-11 процентов в таком случае ее опустят только в 2028-м.