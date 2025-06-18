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15:45, 18 июня 2025Экономика

Силуанов рассказал о влиянии ключевой ставки на расходы бюджета

Силуанов: Снижение ключевой ставки до 20% не повлияло на расходы бюджета
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Решение Банка России уменьшить ключевую ставку до 20 процентов пока не повлияло на расходы федерального бюджета, связанные с субсидированием процентных ставок. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, экономия станет возможной в том случае, если Центральный банк продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Как уточнил Силуанов, в федеральном бюджете на 2025 год изначально учитывалась среднегодовая ключевая ставка 18,5 процента. Позже прогноз повысили до 20,5 процента.

Ранее генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова предположила, что снижение ключевой ставки, которое имело место в июне, не окажется единственным в 2025 году. Она полагает, что «ключ» вскоре опустят еще на 100 базисных пунктов, до 19 процентов.

По мнению первого вице-премьера Дениса Мантурова, снижение ключевой ставки на процентный пункт позволит федеральному бюджету экономить около 260 миллиардов рублей.

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