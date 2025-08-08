В Банке России заявили об отсутствии дефляции

В ЦБ заявили, что внеочередного собрания по поводу ключевой ставки не будет

Банк России не собирается проводить внеочередных заседаний совета директоров по вопросу о ключевой ставке в связи со снижением цен, наблюдающемся в РФ в течение трех последних недель. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, отвечая на один из вопросов в Telegram-канале ЦБ.

Также Заботкин подчеркнул, что дефляциz в России сейчас отсутствует, поскольку ее «не бывает за неделю, за месяц, за квартал», а только за год, использовать же термин в связи со снижением цен на фоне летнего удешевления плодоовощной продукции некорректно.

«То, что общий ИПЦ (Индекс потребительских цен — примечание «Ленты.ру») снижается в августе из-за сезонного снижения цен овощей и фруктов, — это такая же дефляция, как выходные и праздники — это рецессия и массовая безработица», — высказался он.

Годовая инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77 процента, снизившись неделя к неделе на 0,13 процента, в связи с чем некоторые СМИ стали писать о дефляции. Аналитики Telegram-канала MMI, комментируя опубликованную статистику, в свою очередь отмечали, что делать так неверно, поскольку снижение цен не является устойчивым, сопровождаясь в том числе подорожанием услуг и рисками такой динамики на рынке бензина.