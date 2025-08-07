Экономика
09:41, 7 августа 2025Экономика

Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Индекс потребительских цен показывает в России чуть более сильное, чем обычно, сезонное снижение, но это не означает, что речь идет о дефляции. Об этом пишут аналитики Telegram-канала MMI, комментируя опубликованную 6 августа статистику.

В связи с тем, что цены в РФ на неделе с 29 июля по 4 августа, по данным Минэкономразвития, снизились на 0,13 процента, СМИ сообщают о наблюдающейся третью неделю подряд дефляции, однако устойчивого снижение общего уровня цен «нет и в помине», подчеркивают эксперты.

По их словам, на отечественном рынке, в частности, все еще наблюдается «устойчивый и очень высокий рост цен в услугах», сохраняются риски резкого ухудшения на рынке бензина, биржевые цены на который несколько дней подряд бьют рекорды, а также «все плохо с мясом» (цены на свинину, по данным Минэка, выросли за неделю на 0,62 процента).

Ранее стало известно, что годовая инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77 процента с 9,02 процента неделей ранее. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции недельные темпы роста цен снизились до 0,05 процента. Снижению ИПЦ также оказало поддержку резкое удешевление иномарок. При этом, говорится в обзоре министерства, цены на отечественные автомобили остаются стабильными.

