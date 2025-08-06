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14:51, 6 августа 2025Экономика

Биржевые цены на бензин в России оказались рекордными третий день подряд

Биржевые цены на бензин Аи-95 поднялись до рекордных 78,8 тысячи рублей за тонну
Дмитрий Воронин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже оказалась рекордной третий день подряд, поднявшись выше 78 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов.

Накануне ее биржевая цена составила максимальные в истории 77,97 тысячи рублей, а в среду, 6 августа, поднялась на 1,09 процента, до 78,816 тысячи. До этого, в понедельник, тонна Аи-95 стоила около 77 тысяч рублей, что также было рекордом.

Бензин марки Аи-92 на бирже сегодня тоже подорожал — на 0,45 процента, до 67,62 тысячи рублей за тонну.

На фоне угрозы сокращения предложения топлива на рынке в период традиционно высокого летнего спроса власти в конце июля полностью запретили вывозить бензин из страны до 31 августа. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ подчеркивают, что стоимость топлива на заправках растет в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике.

Федеральная антимонопольная служба России тем временем изучает вопрос об увеличении норматива продаж бензина на бирже с 15 до 17 процентов, указывая, что такая мера способна обеспечить прозрачность ценообразования и минимизацию рисков необоснованного повышения цен.

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