В России зашла речь о повышении норматива продажи бензина

ФАС изучает вопрос о повышении минимального объема продаж бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос об увеличении норматива продаж бензина на бирже до 17 процентов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

В настоящее время для бензина показатель составляет 15 процентов, а для дизельного топлива — 16 процентов.

В ФАС уточнили, что мера, о которой зашла речь, способна обеспечить прозрачность ценообразования и минимизацию рисков необоснованного повышения цен. Также там отметили, что анализируют цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства и в случае выявления нарушений принимают меры реагирования.

В понедельник, 4 августа, биржевые цены на бензин обновили в России рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну Аи-95. При этом в Минэнерго РФ подчеркивают, что стоимость топлива на заправках растет в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике.

