В России зашла речь о повышении норматива продажи бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос об увеличении норматива продаж бензина на бирже до 17 процентов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
В настоящее время для бензина показатель составляет 15 процентов, а для дизельного топлива — 16 процентов.
В ФАС уточнили, что мера, о которой зашла речь, способна обеспечить прозрачность ценообразования и минимизацию рисков необоснованного повышения цен. Также там отметили, что анализируют цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства и в случае выявления нарушений принимают меры реагирования.
В понедельник, 4 августа, биржевые цены на бензин обновили в России рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну Аи-95. При этом в Минэнерго РФ подчеркивают, что стоимость топлива на заправках растет в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике.