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14:36, 4 августа 2025Экономика

Цены на бензин в России обновили рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже выросла до 77 тысяч рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Цены на бензин в России обновили рекорд сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Петербургской бирже.

Стоимость бензина АИ-95 (Премиум) по территориальному индексу европейской части России поднялись до уровня в 77, 001 тысячи рублей за тонну, самого высокого за последние два года. Днем ранее бензин этой марки оценивался в 76,177 тысячи рублей.

Бензин АИ-92 марки Регуляр также вырос в цене, до уровня 66,64 тысячи рублей за тонну (плюс 1,16 процента). Стоимость дизтоплива поднялась до 58,13 тысячи рублей (плюс 0,5 процента).

В Минэнерго РФ отметили, что стоимость бензина на заправках в России растет в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике. У властей есть цель на удержание роста розничных цен на топливо темпами, близкими к инфляции, и для этого используют инструменты налогового, таможенного, административного регулирования.

«И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее», — пояснили в Минэнерго.

Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ 28 июля правительство полностью запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года. Временная мера распространилась на производителей нефтепродуктов, хотя раньше действовала только на непроизводителей бензина.

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