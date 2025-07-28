Вывоз бензина из России полностью запретили

Правительство запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года

Правительство полностью запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Временная мера распространилась на производителей нефтепродуктов, хотя раньше действовала только на непроизводителей бензина.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — поясняют в пресс-службе.

В июле биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы последних лет, на фоне чего в СМИ появилась информация о планах ввести полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать в августе и сентябре.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что в правительстве знакомы с идеей о полном запрете экспорта бензина, но еще не получали официальных обращений.