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19:00, 28 июля 2025Экономика

Вывоз бензина из России полностью запретили

Правительство запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство полностью запретило вывоз бензина из России до 31 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Временная мера распространилась на производителей нефтепродуктов, хотя раньше действовала только на непроизводителей бензина.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — поясняют в пресс-службе.

В июле биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 обновили максимумы последних лет, на фоне чего в СМИ появилась информация о планах ввести полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать в августе и сентябре.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что в правительстве знакомы с идеей о полном запрете экспорта бензина, но еще не получали официальных обращений.

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