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15:03, 24 июля 2025Экономика

Биржевая цена на бензин в России подошла к рекорду

Стоимость тонны бензина Аи-95 на Петербургской бирже достигла 76,3 тысячи рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов на Петербургской бирже в четверг, 24 июля, стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла на 0,41 процента, до 76 330 рублей за тонну, что всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Биржевая цена этой марки бензина неизменно растет с 11 июля, а с начала лета она подорожала уже на четверть, превысив прошлогодние максимумы. Между тем цена Аи-92 впервые за последние две недели снизилась, до 66,3 тысячи рублей за тонну, что на 0,45 процента ниже, чем в среду.

В сентябре 2023 года цена Аи-95 доходила до 76 876 рублей, а Аи-92 — до 70,5 тысячи рублей за тонну. Тогда правительству удалось остановить взлет стоимость топлива с помощью запрета на экспорт.

Три недели назад стало известно, что власти вновь рассматривают остановку поставок за рубеж для крупных компаний (в настоящее время запрет касается только трейдеров и небольших производств), если ситуация на бирже не изменится. Предполагается, что запрет будет введен с августа и распространится на сентябрь.

Основной причиной текущего дефицита топлива, который выливается в рост цен, стали проблемы ряда нефтеперерабатывающих заводов с выходом из планового ремонта. Глава Минэнерго Сергей Цивилев объяснил такую ситуацию санкциями и проблемами с поставками деталей.

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