Биржевые цены на бензин в России взлетели

Стоимость бензина на Петербургской бирже достигла максимума с сентября 2023 года

По итогам торгов во вторник, 22 июля, на Петербургской бирже стоимость бензина выросла до максимума с сентября 2023 года, когда цены на топливо обновили исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,32 процента, до 66 135 рублей за тонну, а бензин Аи-95 — на 0,97 процента, до 75 235 рублей. Дизельное топливо также выросло в цене, но остается дешевле, чем годом ранее.

Биржевые цены растут на фоне затянувшихся ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что глава Минэнерго Сергей Цивилев объяснил санкциями и проблемами с поставками деталей.

Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил нефтяные компании о необходимости оперативно выводить мощности из планового обслуживания. Как выяснили СМИ, в противном случае власти готовы будут пойти на запрет экспорта бензина даже для крупных участников рынка со своей нефтепереработкой (в настоящее время ограничения распространяются только на мелкие компании и трейдеров).

По данным Bloomberg, в последние недели нефтепереработка в России сократилась до минимума, что сказывается не только на экспорте, но и на внутреннем рынке. Предполагается, что решение об ужесточении ограничений вступит в силу с августа хотя официально в правительстве об этом пока не говорили.

Проблемой для производителей станет падение доходов от экспорта. Чтобы не допустить этого, в правительстве собираются ослабить условия для демпферных компенсаций. В этом случае нефтяники смогут получать выплаты даже в случае большего, чем раньше, роста биржевых цен.

