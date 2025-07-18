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08:42, 18 июля 2025Экономика

В России нашли способ помочь нефтяным компаниям

«Ъ»: Для нефтяных компаний упростят возможности получения компенсаций из бюджета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство собирается упростить получение демпферных выплат для нефтяных компаний, расширив диапазон колебаний биржевых цен на топливо, при нарушении которого компенсации из бюджета прекращаются. Об этом со ссылкой на собеседника в отрасли пишет «Коммерсантъ».

В нынешних условиях производители теряют право на выплаты, если индикативные цены на бензин отклоняются от предыдущих значений на 10 процентов, а на дизельное топливо — на 20 процентов. В ближайшее время власти объявят о повышении параметров до 15 и 25 процентов.

В начале июля о возможности такой помощи нефтяникам уже предупреждал замглавы Минфина Алексей Сазанов. Более того, он говорил, что через пару лет министерство хотело бы довести эти значения до 20 и 30 процентов.

По словам собеседника издания, изменения могут вступить в силу в третьем квартале, так как в августе и сентябре нефтяные компании рискуют потерять право на выплаты, а это, в свою очередь, приведет к серьезным убыткам при производстве топлива. При этом 2025 год уже стал для производителей одним из худших в истории по доходности из-за роста издержек.

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Между тем налоговый эксперт Борис Луцет отметил, что расширение диапазона приведет к росту биржевых цен, так как у компаний исчезнет серьезная часть мотивации по их сдерживанию. Эта ситуация обязательно повлияет на розничный рынок — либо в виде роста цен выше инфляции, либо за счет увеличения убытков для независимых АЗС.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин напомнил, что сезонный спрос на топливо и увеличение сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) привело к резкому росту стоимости бензина, так что нефтяники действительно рискуют остаться без выплат. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша согласен с тем, что принятие поправок поддержит производителей топлива и увеличит их доходность, но платить за это придется конечным покупателям.

Ранее сообщалось, что правительство намерено ввести полный запрет на экспорт бензина на август и сентябрь (сейчас право на поставки имеют крупные нефтяные компании), если ситуация с биржевыми ценами не изменится. Речь идет о стремительном повышении стоимости оптовых контрактов с начала лета.

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