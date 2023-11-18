Цены снизились, а запасы выросли. Правительство отменило временный запрет на вывоз бензина из России

Правительство с 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина из России

Правительство России с 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны. Среди причин назван профицит топлива на российском рынке и существенное снижение оптовых цен.

Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива Пресс-служба Минэнерго

В ведомстве пояснили, что решение о прекращении действия временного запрета на экспорт топлива было принято с учетом стабилизации ценовой ситуации на российском рынке, а также для того, чтобы не допустить разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечить высокие уровни производства бензина.

В Минэнерго объяснили причины снятия запрета

В пресс-службе Минэнерго объяснили причины снятия запрета на вывоз топлива. Там отметили, что с 21 сентября оптовые цены на бензин существенно снизились, а запасы, напротив, выросли, сейчас они составляют около двух миллионов тон.

Кроме того, в зимний период завершаются циклы ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и снижается спрос на бензин, добавили в ведомстве.

В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации Пресс-служба Минэнерго

В Минэнерго уточнили, что эмбарго на экспорт могут вернуть, но в настоящее время правительство только отслеживает показатели производства и цен.

16 ноября сообщалось, что стоимость бензина сорта Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 16 ноября, снизилась на 4,03 процента, до 49 287 рублей за тонну.

Такое падение наблюдалось после нескольких дней значительного роста, который начался на прошлой неделе. Поводом для него стали сообщения СМИ о готовности властей отменить ограничения на экспорт нефтепродуктов.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов также упоминал обсуждение снятия запрета на экспорт Аи-95 и Аи-92, однако не называл сроки. Столь резкое падение цен может быть связано с тем, что участники рынка больше не ждут пересмотра ограничений.

Почему вводился запрет на экспорт бензина?

В середине августа в ряде российских регионов заявили о дефиците для сельхозпроизводителей бензина и дизеля. Стоимость топлива на бирже стала ежедневно обновлять рекорды, за оптовыми ценами начали расти розничные. На фоне этого с 21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

Отмечалось, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. В свою очередь в Минэнерго уточнили, что решение даст возможность эффективно пресечь серый экспорт (вывоз за рубеж топлива, приобретенного для внутреннего рынка).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве основной причины запрета назвал дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ.

После введения ограничений биржевые цены на соответствующую продукцию начали снижаться. До этого они достигали рекордных уровней. Среди причин сложившейся ситуации Минэнерго указало девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизеля, особенно в Европе.

В начале октября запрет в части дизельного топлива смягчили, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины общего объема выпуска.