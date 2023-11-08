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17:07, 8 ноября 2023Экономика

В России задумались об отмене запрета на экспорт бензина

Глава Минэнерго Шульгинов: в РФ обсуждается снятие запрета на экспорт бензина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями отмену запрета на поставки бензина за рубеж, сообщает «Интерфакс». По данным журналистов, речь идет об Аи-92, переизбыток которого наблюдается в стране, но решение еще не принято.

Источники агентства отмечают, в отношении Аи-95 пока планируется сохранить ограничения. При этом министр энергетики Николай Шульгинов уточнил журналистам, что обсуждается вопрос о возобновлении экспорта «и Аи-92, и Аи-95». Задумались об этом в правительстве некоторое время назад. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что возможность корректировки запрета экспорта топлива рассматривают на заседаниях штаба по ситуации с нефтепродуктами, напоминает ТАСС.

В середине августа в ряде российских регионов заявили о дефиците для сельхозпроизводителей бензина и дизеля. Стоимость топлива на бирже стала ежедневно обновлять рекорды, за оптовыми ценами начали расти розничные. На фоне этого с 21 сентября власти ввели экспортные ограничения, объяснив их подорожанием и дефицитом. После этого биржевые цены на соответствующую продукцию начали снижаться.

В начале октября запрет в части дизельного топлива смягчили, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска.

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      Дмитрий Воронин
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