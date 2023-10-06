В России отменили запрет на продажу топлива за рубеж

Правительство России утвердило меры по стабилизации внутреннего рынка топлива

Запрет на экспорт дизельного топлива, действовавший с 21 сентября, частично отменен в рамках дополнительных мер правительства по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска.

Для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, вводится заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну. Таким образом правительство хочет пресечь так называемый серый экспорт, в рамках которого перекупщики получают топливо по внутренним ценам, а затем переправляют его на внешние рынки.

Требование к нефтяным компаниям по продаже топлива на бирже ужесточается. Так, нормативы по бензину увеличены с 13 процентов от производства до 15 процентов, а по дизтопливу — с 9,5 процента до 12,5 процента. Власти рассчитывают увеличить объемы топлива, доступные независимым сетям АЗС, для формирования конкурентной цены.

Последним важным изменением стала отмена понижающего коэффициента в рамках демпферного механизма. С 1 октября нефтяники смогут получать компенсационные выплаты в полном объеме. Коэффициент 0,5, введенный Минфином в целях экономии бюджетных средств, продержался один месяц.

Топливный кризис в России обозначился в середине августа. Тогда начались первые сообщения о дефиците горючего в регионах, в том числе на его отсутствие жаловались сельхозпроизводители. В сентябре биржевая стоимость топлива обновляла рекорды в ежедневном режиме, а оптовые цены начали перекладываться в розницу.

Запрет экспорта, введенный с некоторыми исключениями, поспособствовал снижению биржевых цен и временно решил проблему дефицита, однако привел к угрозе сокращения выпуска на нефтеперерабатывающих заводах. Быстрое заполнение свободных резервуаров для хранения дизельного топлива и системы «Транснефти» не позволяло поддерживать переработку на текущем уровне, из-за этого эксперты предсказывали скорый пересмотр ограничений.

Отмена понижающего коэффициента также называлась одной из возможных мер, хотя, по сообщениям источников, против нее выступал Минфин. Ведомство требовало решить вопрос с выпадающими доходами, которые уже были включены в бюджетный план на текущий год.

Применялся ли коэффициент при выплатах за сентябрь, неизвестно. В соответствии с данными Минфина, за этот месяц выплаты нефтяникам составили 298,7 миллиарда рублей, что стало максимумом с начала года.