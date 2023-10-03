Стало известно о новых проблемах с дизельным топливом

«Ъ»: из-за переполненных резервуаров в России возможны проблемы с зимним дизелем

Временное решение проблемы дефицита топлива с помощью ограничений на экспорт, на что в конце сентября пошло российское правительство, может в ближайшее время привести к новым трудностям. Об этом со ссылкой на сообщения источников пишет «Коммерсантъ».

Резервуары для хранения и система «Транснефти» постепенно заполняются летним дизельным топливом, поэтому переход на выпуск зимнего, который традиционно происходит в октябре, может быть сорван. В таком случае, по оценкам одного из собеседников издания, «весь транспорт на солярке, который ездит севернее Тобольска, просто перестанет заводиться».

Дизельное топливо разделяют на четыре типа: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Обычное дизтопливо при отрицательной температуре густеет, из-за чего двигатель сложнее завести, а работать ему тяжелее.

Для решения проблемы в России перед наступлением холодов летнее дизельное топливо в течение месяца вытеснялось зимним из систем хранения. Но девать уже произведенный дизель сейчас некуда.

Источники в нефтяных компаниях утверждают, что свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На железной дороге все свободные цистерны также забиты дизелем, и решения этой проблемы нет, если только не начать сливать топливо в пустующие танкеры без отправки на экспорт.

По оценкам участников рынка, к немедленной катастрофе ситуация не приведет, однако сильно осложнит работу многих служб в северных регионах. Многим придется переходить на суррогатное топливо, например, смешивать летнее дизельное топливо и авиакеросин, однако это может привести уже к дефициту керосиновой фракции. Кроме того, из-за затоваривания НПЗ придется сокращать производство, что приведет уже к снижению выпуска бензина.

Ввод с 21 сентября ограничений на экспорт в правительстве объясняли резким ростом оптовых цен на топливо, а также его дефицитом в десятках регионов России. До какого момента вводится запрет, неизвестно, чиновники отмечают, что сначала ситуация на внутреннем рынке должна стабилизироваться. При этом в Минэнерго исключают возможность быстрой отмены ограничений, на что надеются нефтяники.