Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:55, 3 октября 2023Экономика

Стало известно о новых проблемах с дизельным топливом

«Ъ»: из-за переполненных резервуаров в России возможны проблемы с зимним дизелем

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Временное решение проблемы дефицита топлива с помощью ограничений на экспорт, на что в конце сентября пошло российское правительство, может в ближайшее время привести к новым трудностям. Об этом со ссылкой на сообщения источников пишет «Коммерсантъ».

Резервуары для хранения и система «Транснефти» постепенно заполняются летним дизельным топливом, поэтому переход на выпуск зимнего, который традиционно происходит в октябре, может быть сорван. В таком случае, по оценкам одного из собеседников издания, «весь транспорт на солярке, который ездит севернее Тобольска, просто перестанет заводиться».

Дизельное топливо разделяют на четыре типа: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Обычное дизтопливо при отрицательной температуре густеет, из-за чего двигатель сложнее завести, а работать ему тяжелее.

Для решения проблемы в России перед наступлением холодов летнее дизельное топливо в течение месяца вытеснялось зимним из систем хранения. Но девать уже произведенный дизель сейчас некуда.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Источники в нефтяных компаниях утверждают, что свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На железной дороге все свободные цистерны также забиты дизелем, и решения этой проблемы нет, если только не начать сливать топливо в пустующие танкеры без отправки на экспорт.

По оценкам участников рынка, к немедленной катастрофе ситуация не приведет, однако сильно осложнит работу многих служб в северных регионах. Многим придется переходить на суррогатное топливо, например, смешивать летнее дизельное топливо и авиакеросин, однако это может привести уже к дефициту керосиновой фракции. Кроме того, из-за затоваривания НПЗ придется сокращать производство, что приведет уже к снижению выпуска бензина.

Ввод с 21 сентября ограничений на экспорт в правительстве объясняли резким ростом оптовых цен на топливо, а также его дефицитом в десятках регионов России. До какого момента вводится запрет, неизвестно, чиновники отмечают, что сначала ситуация на внутреннем рынке должна стабилизироваться. При этом в Минэнерго исключают возможность быстрой отмены ограничений, на что надеются нефтяники.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничто не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    Мать побрила лицо школьницы на камеру и взволновала зрителей

    Махачев обратился к Оливейре по поводу реванша

    Еврокомиссия разморозит средства для финансирования Венгрии

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в терроризме

    Предсказано будущее цен на «вторичку»

    Названа самая важная функция iPhone 15

    В ЛНР рассказали об уничтожении БМП «Bradley» в опорном пункте ВСУ

    Умственно отсталый россиянин избил трехмесячную дочь за плач до отека мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости