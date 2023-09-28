Власти России оценили возможность быстрого снятия ограничений на вывоз топлива

В Минэнерго исключили возможность быстрого снятия ограничений на вывоз топлива

Быстрого снятия ограничений на экспорт топлива из России не произойдет, такие ожидания бесперспективны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго страны. Там отметили, что принятая мера уже позволила снизить биржевые цены на бензин и дизельное топливо.

Такую же динамику власти теперь ожидают в мелкооптовом и розничном сегментах топливного рынка — «нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации по ускоренному переносу падения опта в мелкий опт», пояснили в ведомстве. При этом перекупщиков и поставщиков, которые самостоятельно не производят продукты, обещают при помощи заградительных пошлин не допускать до экспорта топлива и после нормализации ситуации.

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России ограничили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей.

Как пояснил, выступая в Госдуме, замминистра энергетики России Павел Сорокин, для уменьшения стоимости топлива в стране необходимо время. Ранее он же назвал введенные ограничения бессрочными, подчеркнув, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.