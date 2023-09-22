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02:23, 22 сентября 2023Экономика

В Минэнерго раскрыли подробности о запрете на экспорт топлива

В Минэнерго России назвали бессрочным запрет на экспорт топлива

Фото: Unsplash

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, который направлен для стабилизации внутреннего рынка. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сорокин раскрыл подробности о запрете на экспорт топлива и подчеркнул, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание». Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.

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Представитель Минэнерго добавил, что надеется, что в результате действия запрета на рынке возникнет избыток топлива, что повлияет на его оптовую стоимость.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, устанавливающий ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В кабмине уточнили, что это временные ограничения, которые помогут снизить цены на топливо для потребителей. В министерстве добавили, что решение поможет бороться с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

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    Марина Совина
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