В Минэнерго раскрыли подробности о запрете на экспорт топлива

В Минэнерго России назвали бессрочным запрет на экспорт топлива

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, который направлен для стабилизации внутреннего рынка. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сорокин раскрыл подробности о запрете на экспорт топлива и подчеркнул, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание». Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.

Представитель Минэнерго добавил, что надеется, что в результате действия запрета на рынке возникнет избыток топлива, что повлияет на его оптовую стоимость.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, устанавливающий ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В кабмине уточнили, что это временные ограничения, которые помогут снизить цены на топливо для потребителей. В министерстве добавили, что решение поможет бороться с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.