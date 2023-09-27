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19:01, 27 сентября 2023Экономика

Названы сроки снижения цен на топливо в России

Депутат Бессараб: Минэнерго России ожидает снижения цен на топливо через неделю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Замминистра энергетики России Павел Сорокин оценил сроки, которые потребуются для уменьшения стоимости топлива в стране. По словам депутата Светланы Бессараб, выступая в Госдуме, чиновник высказал мнение, что снижение цен произойдет через неделю, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Сорокин сослался на необходимость времени для стабилизации цен, отметив, что в 19 регионах ГСМ уже подешевели в диапазоне от 1 до 17 процентов. Уточняется, что максимальное снижение зафиксировано в Татарстане, в основном же оно составило 5-7 процентов.

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России запретили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

После произошедшего на фоне этого резкого падения биржевой стоимости топлива цены снова начали расти. Представители рынка объясняют это увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену экспортных ограничений. Президент России обратил внимание правительства на удорожание топлива и выразил надежду, что меры кабмина дадут результат. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены [на бензин] растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует», — высказался Владимир Путин 27 сентября.

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    Дмитрий Воронин
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