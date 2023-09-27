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15:49, 27 сентября 2023Экономика

Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

Президент РФ Путин: меры по топливу в России приняты, но цены на бензин растут

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на рост цен на топливо и выразил надежду, что предлагаемые кабмином меры дадут результат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — отметил российский лидер.

В связи с этим глава государства поставил правительству задачу усилить работу с компаниями по стабилизации цен на топливо в России, чтобы они «понимали свою ответственность».

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