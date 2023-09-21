В России ввели ограничения на вывоз топлива за рубеж

Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива

В России вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Причиной для такого решения названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке.

Детали ограничений не сообщаются, текст документа пока не опубликован. Указано только, что ограничения помогут насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

В пресс-службе отметили, что ранее правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу и организовало ежедневный мониторинг закупок для нужд сельхозпроизводителей с корректировкой объемов.

Информация о том, что власти могут ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну, что в десятки раз больше, чем в настоящее время, появилась в понедельник, 18 сентября. В качестве альтернативы, как утверждали источники, рассматривается временный запрет на экспорт.

При этом в текущем виде сообщение правительства не позволяет говорить, что введен именно запрет, а не квотирование или другие способы ограничения поставок на экспорт.