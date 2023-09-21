Оптовые цены на бензин в России рухнули до минимума

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 рухнули до минимума за один и два месяца

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 21 сентября, стоимость всех видов топлива опустилась до локальных минимумов, свидетельствуют данные площадки.

Цена на бензин АИ-92 рухнула сразу на 5,72 процента, до 61 895 рублей за тонну. Дешевле эта марка бензина продавалась в последний раз 21 августа. Бензин АИ-95 подешевел на 3,97 процента, до 66 521 рубля, минимум с конца июля.

Летнее дизельное топливо опустилось в цене до 71 869 рублей (минус 2,15 процента) в первый раз с 12 сентября. Вместе с тем топливо для реактивных двигателей подорожало на 17,54 процента, до исторического максимума в 80 884 рубля. При этом накануне по этой же позиции наблюдалось падение более чем на 11 процентов.

Биржевые цены на бензин в последние месяцы стремительно росли, обновляя исторические максимумы практически каждый день. Тенденция изменилась во вторник, 19 сентября, после того как стало известно о возможном введении заградительной пошлины на нефтепродукты в размере 250 долларов за тонну, что в десятки раз больше, чем сейчас.

Между тем глава «Газпром нефти» Александр Дюков предупредил о том, что такие мера поможет только в первое время. А дальше нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократят производство из-за убыточности и нехватка топлива в стране только усугубится.

В свою очередь первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин признал, что введение заградительных пошлин без компенсации НПЗ может существенно разбалансировать рынок и привести к «отрицательной экономике заводов».