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09:20, 18 сентября 2023Экономика

Российские власти задумались о полном запрете вывоза бензина из страны

«Ъ»: в правительстве рассматривают временный запрет на поставки топлива за рубеж

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Возможность полного временного запрета на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж рассматривается в качестве альтернативы заградительной пошлине в размере 250 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В правительстве продолжают обсуждения вариантов стабилизации ситуации на топливном рынке, где наблюдается рост розничных цен и дефицит в десятках регионов страны. Вариант с пошлиной звучал на совещании у вице-премьера Александра Новака 15 сентября, однако, как утверждают собеседники издания, его крайне негативно восприняли участники рынка.

Он подразумевает оплату в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов, но с компенсацией через обратный акциз на нефть для добросовестных поставщиков, то есть компаний, выполняющих квоты Минэнерго по поставкам на внутренний рынок.

Вместе с тем сами компании указывают, что критерии оценки «добросовестных экспортеров» непонятны, а реализация предложенной схемы крайне сложна. В результате решение до сих пор не принято, обсуждение проблемы продолжается.

Сейчас пошлина на вывоз светлых нефтепродуктов составляет 6,4 доллара за тонну, в октябре планируется ее увеличение до 7,1 доллара. По оценке управляющего партнера «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко, тонна дизтоплива на экспорт идет по цене 120 тысяч рублей за тонну, что на 46 тысяч больше, чем внутри страны. Эксперт полагает, что с учетом демпферных выплат заградительная пошлина позволила бы сдержать рост оптовых цен, но АЗС и с нынешним их уровнем продолжат нести убытки.

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В последние два месяца чиновники активно указывают на необходимость запрета серого экспорта (поставки за рубеж топлива, которое было куплено для реализации на внутреннем рынке), но ни один из предложенных вариантов до сих пор не был реализован. Указ о таком запрете подготовлен, однако, во-первых, нет уверенности, что он окажется эффективным, а во-вторых, списка компаний, которым будет разрешено вывозить топливо, до сих пор тоже нет.

В Минэнерго надеются, что вывод из планового ремонта Астраханского ГПЗ (входит в Газпром переработку) позволит улучить ситуацию с топливом в стране. На предприятии обещали поставить на рынок в сентябре 45 тысяч тонн бензинов и 40 тысяч тонн дизельного топлива. Но пока оптовые цены обновляют рекорды. В пятницу, 15 сентября, цена бензина Аи-92 дошла до 70 384 рублей, а дизеля — до 73 676 рублей.

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    Платон Щукин
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