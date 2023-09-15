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12:56, 15 сентября 2023Экономика

Стоимость бензина в России обновила очередной рекорд

Биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тысяч рублей за тонну

Фото: Wassim Chouak / Unsplash

Биржевые цены на бензин АИ-92 обновили очередной максимум и превысили отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По состоянию на 12:30 по московскому времени котировки этого вида топлива по территориальному индексу Европейской части России находились на уровне 70 384 рублей. Прирост с начала утренней сессии составил 1,07 процента.

Увеличение биржевых цен затронуло и премиальную марку АИ-95. Ближе к 12:40 котировки этого вида топлива незначительно выросли на 0,09 процента и достигли отметки в 76 341 рубль за тонну. В большей степени увеличилась стоимость летнего дизельного топлива — его котировки подскочили на 0,86 процента, до 73 676 рублей.

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Приближение к знаковому рубежу началось накануне, 14 сентября. В ходе торгов стоимость тонны АИ-92 в моменте достигала 69 642 рублей за тонну, демонстрируя прирост в 1,55 процента. Эксперты связали подорожание бензина и дизеля в России в том числе с двукратным сокращением госвыплат представителям нефтяной отрасли по демпферному механизму с 1 сентября. В Минфине объясняли эту меру необходимостью сокращать дефицит федерального бюджета.

При этом 14 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты допустила полное прекращение госвыплат нефтяникам по демпферному механизму. Как уточняла газета, для получения каких-либо субсидий от правительства в сентябре представителям сырьевой отрасли придется не только остановить рекордный рост цен на топливо, но и добиться их снижения на 20-25 процентов во второй половине месяца, что будет сделать почти невозможно.

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    Анатолий Акулов
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