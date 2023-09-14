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15:16, 14 сентября 2023Экономика

Биржевая стоимость бензина в России установила рекорд

Бензин Аи-92 рекордно подорожал до почти 70 тысяч рублей за тонну

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 14 сентября обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,55 процента, до 69 642 рублей за тонну. Очередные исторические максимумы установили также цены на марку Аи-95 и дизельное топливо.

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Увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в России происходит в том числе на фоне сокращения госвыплат представителям нефтяной отрасли по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер субсидий, которые должны были получить сырьевые компании за продажу топлива на внутреннем рынке, сократился вдвое. В Минфине объясняли эту меру необходимостью сокращать дефицит федерального бюджета.

Тем временем, из ряда российских регионов сообщают о перебоях с бензином. По словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, приоритетом в сложившейся ситуации остается борьба с серым экспортом топлива.

Как узнали аналитики, на фоне стремления властей страны ужесточить контроль над поставками продукции, требующейся внутреннему рынку, экспорт дизельного топлива из России достиг пятимесячного минимума.

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    Дмитрий Воронин
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