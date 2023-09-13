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17:13, 13 сентября 2023Экономика

Поставки российского дизеля за рубеж упали

Argus: экспорт российского дизельного топлива снизился на фоне роста спроса в РФ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экспорт дизельного топлива из России достиг пятимесячного минимума на фоне стремления властей страны ужесточить контроль над поставками продукции, требующейся внутреннему рынку, пишет агентство Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Причиной сокращения, помимо стремления удовлетворить спрос в стране, ранее называли сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Согласно приведенным в материале данным, в июле поставки составляли 148,2 тысячи тонн в сутки, в августе — 139,3 тысячи тонны, а в первые 11 дней сентября — уже 135,2 тысячи тонны.

Отмечается, что после запрета на поставки российского дизеля в Европу почти половина российского экспорта стала приходиться на Бразилию и Турцию. Последней это, в частности, позволяло продавать свой дизель европейцам, а более дешевый российский импорт использовать для внутренних потребителей.

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Теперь же турецкие нефтеперерабатывающие заводы сокращают экспорт, поскольку в начале сентября поставки дизеля из России составили 18 тысяч тонн в сутки против 25,3 тысячи тонны в августе. Таким образом, отмечают журналисты, ситуация косвенно влияет на поставки в Европу, где на фоне происходящего может возникнуть дефицит.

Как объяснял эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов, российский дизель покупают в Турции, Саудовской Аравии, Египте, после чего перепродают в страны ЕС, благодаря чему, с учетом достигающей 50 процентов маржи, зарабатывать удается «и перевозчикам, и перекупщикам, и всем остальным».

Цена на летнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 13 сентября девятый день подряд устанавливает рекорд, достигнув 72 146 рублей за тонну.

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    Дмитрий Воронин
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