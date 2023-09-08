Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:36, 8 сентября 2023Экономика

Россия собралась резко сократить продажу дизельного топлива за рубеж

Bloomberg: Россия на четверть сократит экспорт дизеля из-за ремонтов на НПЗ

Фото: Unsplash

В сентябре Россия резко сократит экспорт дизельного топлива из портов Черного и Балтийского морей. В соответствии с планом погрузки, на который ссылается Bloomberg, она составит 1,874 миллиона тонн, что на 25 процентов меньше, чем в августе. Суточная погрузка упадет с 600 тысяч баррелей в сутки в августе до 466 тысяч.

На Балтийском море через Приморск предполагается отгрузить 1,11 миллиона тонн (1,64 миллиона тонн в августе), а через Высоцк — 236 тысяч. Поставки через Новороссийск на Черном море упадут до 528 тысяч тонн (561 тысяча в августе).

Причиной такого решения, отмечается в материале, стали сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, а также стремление правительства удержать топливо на внутреннем рынке. В результате в сентябре отгрузка достигнет минимума с мая.

Также указано, что некоторый объем дизельного топлива в порту могут поставить по железной дороге (в статистику включена только прокачка по трубопроводам), однако на общую картину это не повлияет. Кроме того, реальный экспорт может измениться в любую сторону в зависимости от погоды, влияющей на погрузку, и спроса со стороны покупателей.

Материалы по теме:
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Ранее 8 сентября сообщалось, что стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась на 1,37 процента до рекордных 70 071 рубля. При этом в среду, 6 сентября, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о близкой к катастрофической ситуации с обеспечением топливом аграриев. По его словам, еще неделю назад проблемой были высокие цены на горючее, а теперь его нет по любым ценам.

О резком росте поставок российских бензина и дизельного топлива в Бразилию рассказал посол страны в России Родриго де Лима Баэна Соарес. Он подчеркивал, что закупки у России помогают бразильским аграриям. По оценке местных СМИ, в августе поставки выросли на 25 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Раскрыта недорогая альтернатива iPad

    Отец погибшей российской школьницы обвинил в ее убийстве велосипедиста

    Гинеколог назвала правила похудения для женщин старше 40

    Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ скрытым маневром

    Российским регионам пообещали заморозки

    Пассажир попытался поцеловать стюардессу, напал на попутчиков и пошел под суд

    Защита обжаловала приговор блогеру Наки за фейки о Российской армии

    Российскую мегатрассу сделают удобнее для одного типа машин

    Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости