Россия резко увеличила продажу бензина и дизеля в Бразилию

Посол Бразилии Родриго де Лима заявил о резком росте закупок топлива в России

В последнее время Бразилия резко нарастила поставки нефтепродуктов, а именно бензина и дизельного топлива, из России. Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол Родриго де Лима Баэна Соарес. Он пояснил, что такие поставки помогают сельскохозяйственной отрасли его страны.

По его словам, Бразилия и сама является крупным производителем нефти, добывая более трех миллионов баррелей в сутки. Однако у нее тяжелая нефть, а заводов для производства нефтепродуктов и дизельного топлива не хватает.

До этого бразильские СМИ сообщили, что в августе поставки российских нефтепродуктов может вырасти на 25 процентов по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в сутки. Если такие прогнозы оправдались, то Россия обошла США и стала крупнейшим поставщиком бензина и дизельного топлива в Бразилию.

Накануне, 6 сентября, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы заявил о значительном ухудшении ситуации с обеспеченностью аграриев топливом в последнюю неделю. По его словам, если в конце августа речь шла о снижении цен на горючее, то теперь его не хватает по любой цене.

Глава ведомства подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к катастрофе — остановке уборочной кампании и прекращению сева озимых. В качестве одного из возможных выходов он предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до нормализации ситуации. В свою очередь первый замминистра энергетики Павел Сорокин утверждает, что проходящий сейчас согласование законопроект о запрете «серого» импорта в состоянии значительно улучшить ситуацию.