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13:58, 8 сентября 2023Экономика

Цена на дизельное топливо в России побила рекорд

Цена на дизельное топливо на СПбМТСБ впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,37 процента и впервые превысила уровень 70 тысяч рублей за тонну (70 071 рубль), свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,09 процента, вплотную подойдя к 67 тысячам рублей за тонну (66 942 рубля), что тоже стало новым рекордом. Между тем бензин Аи-95 впервые с 21 августа подешевел — на 0,1 процента до 76 797 рублей.

Резкое снижение второй день подряд демонстрируют сжиженный углеводородный газ (СУГ) — минус 3,76 процента, до 29 166 рублей за тонну. Он опустился ниже уровня 31 августа.

Ранее на текущей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о критической нехватке дизельного топлива для аграриев. По его словам, еще недавно на повестке дня стояли слишком высокие цены на горючее, но теперь его нет ни по каким ценам. Если ситуацию не исправить в кратчайшие сроки, предупредил министр, дело может закончиться катастрофой — остановкой уборочной компании и сева озимых.

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В свою очередь, в Минэнерго сообщили, что передали на согласование в правительство документ о прекращении так называемого серого экспорта — продажи за рубеж топлива, которое купили на бирже для реализации на внутреннем рынке. Также ведомство начало переговоры о пересмотре размера компенсаций по демпферному механизму, которые с начала сентября были урезаны в два раза.

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    Платон Щукин
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