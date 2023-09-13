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14:38, 13 сентября 2023Экономика

Цена дизельного топлива в России обновила рекорд в девятый раз подряд

Стоимость дизельного топлива на СПбМТСБ превысила 72 тысячи рублей за тонну

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оптовая цена на летнее дизельного топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 13 сентября, достигла рекордных 72 146 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Это уже девятый день подряд, когда стоимость топлива устанавливает новый рекорд. Также впервые за последние дни вырос в цене бензин АИ-95 до 76 915 рублей за литр, что почти на тысячу рублей меньше максимума, установленного 7 сентября.

Бензин АИ-92 обновляет максимумы уже более десяти дней. В текущем состоянии цена на него добралась до отметки 68 578 рублей за тонну. В начале месяца он стоил 62,2 тысячи рублей, а в начале года — 35,2 тысячи.

В начале недели стало известно, что проблемы с топливом начали возникать и в регионах Центральной России, в том числе в Тульской и Липецкой областях. До этого о дефиците говорили в основном на юге России, а также в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев призвал срочно решить проблему с обеспеченностью горючим аграриев. В противном случае, отмечал он, сельхозпроизводители остановят уборочную кампанию, а также сорвут сев озимых, что станет катастрофой.

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    Платон Щукин
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