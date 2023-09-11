Российские регионы столкнулись с дефицитом бензина

Центральные регионы России столкнулись с дефицитом дизеля и бензина на заправках

Несколько центральных регионов России столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топлива на заправках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на опубликованные в социальных сетях видеозаписи очевидцев.

При этом цена на бензин подскочила на 10-15 рублей, сообщает издание. Так, на крупных сетевых и частных заправках в Липецке литр АИ-95 можно купить за 65 рублей, АИ-92 — за 59 рублей. В Туле ситуация аналогичная, на одной из АЗС города топливо отпускают только юридическим лицам, а АИ-92 — только по талонам. Дизель на заправке и вовсе отсутствует.

В Чувашии и ближайших регионах стараются сдерживать стремительный рост цен, там за прошедшие три месяца топливо на сетевых АЗС подорожало всего на 3,3-3,4 процента. Однако на частных заправках цена дизеля уже достигла 80 рублей за литр. Похожая обстановка и в Крыму, там стоимость АИ-95 составляет 63-64 рубля за литр, а на некоторых АЗС также нет дизеля.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), дизель на столичных заправках в среднем за неделю с 4 по 11 сентября подорожал на 51 копейку, до 61,66 рубля за литр. Темпы роста стоимости дизельного топлива ускорились почти вдвое — неделей ранее цена выросла только на 24 копейки. При этом бензин Аи-92 с 4 по 11 сентября подорожал на 11 копеек, до 50,56 рубля, а Аи-95 — на 12 копеек, до 56,07 рубля за литр.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов назвал главными виновниками отсутствия топлива на юге России этим летом недобросовестных участников рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит. По его мнению, логистические сложности повлияли на ситуацию в меньшей степени, чем те, кто пытался сыграть на ситуации и закрывал заправки. Министр подчеркнул, что ведомство старается пресекать такие действия, а потребности внутреннего рынка полностью обеспечены.