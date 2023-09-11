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09:10, 11 сентября 2023Экономика

Власти назвали новую причину нехватки бензина в России

Глава Минэнерго Шульгинов обвинил в проблемах с топливом искусственный дефицит

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Виновниками нехватки бензина на юге России, начавшейся этим летом, являются недобросовестные участники рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

По его мнению, логистические сложности повлияли на ситуацию в меньшей степени, чем те, кто пытался сыграть на ситуации и закрывал заправки. Каким образом они планировали получить доход, министр не указал, но подчеркнул, что его ведомство старается пресекать такие действия, а потребности внутреннего рынка полностью обеспечены.

Для Минэнерго это новое объяснение критической ситуации, возникшей в ряде регионов страны. До этого представители ведомства искали причины в задержках с отправкой топлива по железной дороге, что было опровергнуто РЖД, а затем сосредоточились на борьбе с «серым экспортом» — отправкой за рубеж топлива, закупленного на бирже для внутреннего рынка.

При этом последний фактор для министерства по-прежнему значим. По оценке Шульгинова, с начала года через серый экспорт из страны утекли миллионы тонн бензина и дизельного топлива (через легальный экспорт Россия продает миллион тонн топлива примерно за три дня). В правительстве продолжают работу над законопроектом, который позволит победить его.

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Одновременно с обвинением владельцев заправок в создании искусственного дефицита министр подчеркнул, что ведомство хочет контролировать темпы роста цен в рознице, хотя оптовая стоимость топлива в последние месяцы находится на рекордных уровнях и увеличивается с каждым днем. Шульгинов признал, что рынок испытывает проблемы с предложением на бирже.

Ситуация с бензином и дизельным топливом в России в последние недели ухудшается. О проблемах заявили десятки регионов по всей стране. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что если в срочном порядке не обеспечить аграриев на юге России горючим, дело примет катастрофический оборот. Однако 8 сентября цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в очередной раз побила рекорд.

В свою очередь представители независимых АЗС указывают, что продажа бензина и дизельного топлива с требуемым властями уровнем цен стала убыточной, что заставляет компании закрывать заправки. С каждого литра они уходят в минус на несколько рублей.

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    Платон Щукин
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