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08:17, 4 сентября 2023Экономика

Власти решили узнать причину роста цен на бензин

«Ъ»: Минэнерго решил узнать объемы экспорта и производства бензина в России

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российское Минэнерго в рамках борьбы с серым вывозом топлива, то есть продажей за рубеж тех объемов, что должны были идти на внутренний рынок, решило узнать у производителей нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) данные о производстве и экспорте. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Павла Сорокина сообщает «Коммерсантъ».

В список адресатов попали как крупнейшие компании отрасли, так и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые даже не производят товарную продукцию. Предоставить информацию они должны в срок до 6 сентября.

Данные по производству бензина и дизтоплива пятого класса охватывают первую половину 2023 года, по экспорту — этот период и 2022 год. Также компаниям надо раскрыть объем налоговых отчислений с 2020 года по середину 2023 года.

На просьбу прокомментировать эту информацию в ведомстве подчеркнули, что серый экспорт является причиной роста цен и наносит ущерб бюджету и всем потребителям нефтепродуктов в стране. Поэтому уже в ближайшее время его ограничат, соответствующее решение принято. Дату введения ограничений в Минэнерго не назвали.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов назвал запрос информации от участников рынка стандартной процедурой, однако в этом случае речь идет о данных, которыми ведомство и так должно владеть. Что касается налогов, то вернее их было бы получить от Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС).

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По его мнению, сам факт отправки письма может свидетельствовать, что власти не готовы идти на жесткие меры и могут ограничиться словесными внушениями, показав, что контролируют ситуацию.

Участники рынка отмечают, что серым экспортом могут заниматься разве что мелкие и средние НПЗ, для которых снижение выплат по демпферному механизму станет очень серьезным ударом. Несмотря на то, что их доля в общем производстве невелика, власти считают их действия одной из основных причин резкого роста оптовых цен на топливо летом. Правительство грозило ввести ограничения серого экспорта еще с июля, но к настоящему времени никаких конкретных шагов принято не было.

Между тем цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают обновлять исторические максимумы. На этом фоне уже более десятка российских регионов сообщают о подорожании и дефиците топлива в рознице, а стоимость его на независимых АЗС уже существенно превышает цены на заправках крупных компаний.

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    Платон Щукин
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